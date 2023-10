Giovedì 12 ottobre 2023, dalle ore 9 alle ore 12.30, al Crogiolo Marazzi a Sassuolo, si svolgerà Innovation Days 2023 – quarta edizione – una giornata rivolta agli studenti degli Istituti superiori del Distretto Ceramico ma anche ad insegnanti, educatori e genitori interessati all’ORIENTAMENTO e alla promozione della cultura imprenditoriale.

L’evento in oggetto, promosso dal Comune di Sassuolo e organizzato da Viceversa Asp sarà dedicato al legame tra formazione, imprenditorialità e le nuove professioni della transizione nei vari settori: dai trasporti all’energia, dal comparto automotive, ceramica fino all’edilizia. Il filo conduttore sarà il tema della gestione del cambiamento, la capacità di affrontare i rischi e le incertezze in un mondo sempre più flessibile. Tra gli argomenti affrontati: lo sviluppo delle abilità e competenze “chiave” necessarie alla loro futura occupabilità, l’approfondimento delle figure professionali più ricercate, conoscenza di strumenti culturali per comprendere i nuovi paradigmi lavorativi e i nuovi contesti sociali.

Nel corso della giornata si alterneranno contributi di imprenditori e manager di aziende del territorio che offriranno agli studenti una pluralità di visioni e punti di vista sulle previsioni future di lavoro e formazione.

Interventi con presentazione dei progetti degli studenti e giovani startupper. Nel corso della mattinata è prevista anche la presentazione del nuovo progetto di rete delle scuole “La Casa dell’apprendimento”

Programma della giornata:

Saluti istituzionali Alessandra Borghi Assessore alla pubblica Istruzione e Formazione

Armando Meletti | General Manager di Esmalglass – Itaca Group Gruppo Altadia in Italia multinazionale spagnola che opera nel settore dei colorifici ceramici a livello mondiale

Luciano Lossi | Manager presso il Gruppo Italcer, settore ceramico e del design di lusso, primo tra le 100 eccellenze del Sustainability Award per gli investimenti in ricerca e sviluppo

Maria Cannio Head of R&D e Co-Founder di Resoh + . Startup innovativa sassolese fondata da un team di ingegneri, geologi, chimici e un docente di Unimore, già finalista alla Start Cup E.R. e tra i partecipanti del Premio Nazionale Innovazione. La Startup ha applicato la tecnologia ceramica alla transizione ‘green’ : crea batterie reversibili che possono produrre idrogeno dall’acqua e acqua dall’idrogeno, una tecnologia in grado di sostituire i vecchi sistemi inquinanti, a costo ridotto

Assoposa | nuove professionalità per posatori e piastrellisti. Assoposa è l’associazione dedicata al riconoscimento e alla formazione del mondo della posa e, in particolare, al posatore piastrellista con percorsi formativi per la figura di Tecnico di Sala Mostra e/o Tecnico di Cantiere

Enrica Gibellini Responsabile Education e Formazione Confindustria Ceramica. I percorsi formativi di Confindustria Ceramica in risposta alla richiesta delle aziende ceramiche di nuove competenze.

Gli studenti presentano i loro progetti

Ing. Cristiano Canotti Consulente ed esperto del mondo della ceramica, con ampia competenza nel campo dell’automazione logistica, robotica e digitale.

Enrico Simonini Direttore di Oxford School of Languages La conoscenza delle lingue straniere ha un impatto rilevante sulle prestazioni lavorative, aumenta l’efficacia e il rendimento professionale perché permette di sviluppare specifiche competenze funzionali nel lavoro, sia a livello individuale che organizzativo.

Edoardo Piparo Dirigente scolastico coordinatore Progetto in rete “La Casa Dell’apprendimento ” Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica

Prenotazioni: eboccedi@comune.sassuolo.mo.it