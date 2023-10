In piena notte a Maranello, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato un furgone che si aggirava nel centro abitato e hanno così deciso di fermarlo per le verifiche. Il conducente del mezzo però, appena ha visto “l’alt” della pattuglia ha deciso di accelerare la corsa e fuggire al controllo. I Carabinieri dopo un breve inseguimento con la vettura, sono riusciti a far fermare la corsa al mezzo, ma in quel momento, i due uomini che erano a bordo, hanno proseguito la fuga a piedi.

Un uomo, 26enne, è stato immediatamente raggiunto e fermato, mentre l’altro alla guida del furgone è riuscito ad allontanarsi, perdendo durante la corsa alcuni indumenti e le scarpe. I Carabinieri hanno quindi perquisito il mezzo, rinvenendo all’interno numerosi materiali e utensili edili poco prima asportati in un cantiere della zona, per un valore di 50mila euro. La refurtiva è stata così restituita ai legittimi proprietari, mentre l’uomo arrestato per furto aggravato.

Questa mattina l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.