L’Amministrazione Comunale ha attivato un nuovo bando per l’assegnazione in concessione di alcuni terreni di proprietà comunale da adibire ad orto familiare. Negli appezzamenti di terreno da adibire ad orti, della dimensione massima di 100 metri quadri ciascuno, non dovranno essere installate strutture fisse o mobili di qualsiasi tipo, quali serre superiori ad un metro o capanne di legno o altro materiale; le colture dovranno essere condotte seguendo principalmente i principi dell’agricoltura biologica; la manutenzione e la pulizia saranno a carico dei soggetti utilizzatori, che avranno cura di evitare l’accumulo di rifiuti e sterpaglie. Possono partecipare all’assegnazione dei terreni coloro che hanno residenza anagrafica nel Comune di Castelnovo Monti e non svolgono attività di imprenditore agricolo a titolo principale.

I terreni disponibili sono collocati nei pressi della zona Peep Pieve, vicino alle zone di via Don Bosco e via Grieco, nell’area vicina alle scuole medie di via Sozzi, nell’area vicina al Centro Fiera; a Felina nella zona La Fratta – Calcinara, nella zona vicina alle scuole e alla palestra, nella zona vicina alla sede Iren, e in via Rubertelli. La documentazione completa, comprensiva del modulo su cui presentare domanda, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Castelnovo Monti.

Afferma l’Assessore all’Ambiente di Castelnovo, Chiara Borghi: “Abbiamo voluto rinnovare questa opportunità mettendo a disposizione terreni comunali a chi abbia magari la passione per l’orticoltura ma non abbia terreni in cui praticarla: oltre che un’indubbia soddisfazione personale, coltivare frutta e ortaggi da consumare poi in famiglia è una pratica in forte sintonia con la cura e la tutela dell’ambiente, sviluppando una produzione che va direttamente dalla terra alla tavola, senza necessità di lunghi trasporti, conservazione, utilizzo eccessivo di antiparassitari e anticrittogamici. E poi, diciamocelo, sono prodotti estremamente buoni”.

Per informazioni: Ufficio Ambiente, tel. 0522 610224 – 610258.