Anche Calderara di Reno sarà attraversata dall’energia del “Ladies National Run”, il raduno di Harley Davidson al femminile la cui terza edizione si svolgerà a Bologna il 14 e 15 ottobre prossimi. La manifestazione, che stando alle iscrizioni vedrà oltre 600 appassionate da tutta Italia, si aprirà proprio a Calderara nella tarda mattinata di sabato 14, per proseguire poi a Bologna dove si concluderà nel pomeriggio di domenica 15.

Organizzato dall’associazione HOG Bologna Chapter #9314, il raduno, la cui edizione 2023 ha come titolo “Sisters Ride Power”, ha un fine benefico importante: il ricavato della vendita delle magliette dell’evento andrà infatti interamente a favore della Fondazione Veronesi.

Le Ladies sfileranno, sabato pomeriggio dopo il pranzo al Centro Sportivo Pederzini, per il centro di Calderara, per poi dirigersi verso Bologna. «Calderara – dice il Sindaco Giampiero Falzone – è lieta di ospitare una manifestazione così importante e partecipata: mettiamo volentieri le nostre infrastrutture, a partire dai locali del Pederzini, a disposizione delle appassionate e degli appassionati dell’Harley Davidson, fornendo inoltre il supporto necessario affinchè tutto si svolga in totale sicurezza. Il fine benefico della due giorni è un plus che rispecchia i nostri valori e che siamo ben felici di sostenere». «Sono orgoglioso – gli fa eco Enrico Rondoni presidente dell’associazione – di vedere Calderara, la mia città, ospitare l’evento. La Ladies National Run è un grande raduno, sarà per la città una importante vetrina».

La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Calderara e del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, si aprirà ufficialmente, dopo il raduno delle partecipanti in concessionaria, col pranzo al Pederzini di via Garibaldi; a seguire, dalle 14.30 circa, la sfilata rombante per le vie di Calderara, quindi il trasferimento al Savoia Hotel Regency di Bologna. Qui si svolgeranno sia la serata del 14 che la giornata del 15, in cui sono programmati il run per le vie Bologna e, nel pomeriggio, l’intervento della Fondazione Veronesi. Le info complete e gli eventuali aggiornamenti sul sito web e sui social del Comune di Calderara.