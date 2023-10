Oggi l’ex Caserma Masini è stata formalmente consegnata al Comune di Bologna. Sarà gestita secondo lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito già approvato ad agosto in Giunta, che prevede l’utilizzo temporaneo del cortile in attesa dell’Accordo di programma sul futuro assetto dell’area.

In particolare, gli spazi del cortile potranno essere utilizzati per eventi e manifestazioni culturali, sociali, ricreative, mostre e allestimenti temporanei, laboratori e attività educative e formative, servizi alle persone, giardinaggio, orti urbani, che emergeranno dal percorso pubblico di co-progettazione.

Prosegue quindi il percorso per arrivare ad un uso temporaneo degli spazi: la seconda assemblea pubblica è prevista per mercoledì 18 ottobre alle 18.30 nella sede del Quartiere Santo Stefano al Baraccano.

Il 31 luglio si è svolta una prima assemblea pubblica nella sede del Quartiere Santo Stefano, durante la quale si sono chiariti gli obiettivi e le caratteristiche del Laboratorio sull’uso temporaneo, ispirato ai valori e alle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione stabilite dal Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale, entrato in vigore il primo gennaio 2023.

Oltre a questi spazi della ex Caserma Masini è in corso di valutazione tecnica la possibilità di aggiungere altre aree per gli usi temporanei, che entreranno in gioco in un secondo momento.

Qui la scheda con tutto il percorso: https://www.comune.bologna.it/partecipa/percorsi/laboratorio-ex-caserma-masini