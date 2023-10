Sono tanti e diffusi i teatri e le realtà artistiche e di ricerca presenti a Bologna e nell’area metropolitana, dalla pianura all’Appennino, da scoprire e riscoprire.

Per il secondo anno consecutivo Città metropolitana e Comune di Bologna lanciano una campagna di comunicazione per la promozione della Rete dei Teatri di Bologna e dell’area metropolitana, nell’ambito di un progetto più ampio per la valorizzazione dei teatri del territorio portato avanti insieme ai sei Distretti culturali dell’area metropolitana.

“Vogliamo sostenere il sistema teatrale metropolitano e valorizzare la ricca offerta di stagioni distribuita nei tantissimi teatri del bolognese. Per questo abbiamo approntato azioni congiunte di promozione e investiamo in strumenti di comunicazione condivisi a partire dal sito teatrimetropolitanibologna.it

Con la campagna ‘Il Teatro ti accende’ porgiamo a tutti l’invito a lasciarsi incuriosire ed attivare dal teatro, anche praticando una mobilità culturale nell’ambito dell’area metropolitana alla scoperta delle tante proposte diffuse” dichiara Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana

Al centro del progetto di comunicazione, si consolida lo strumento del sito web teatrimetropolitanibologna.it per raccontare la ricchezza degli spazi teatrali e delle stagioni continuative presenti nel territorio metropolitano bolognese, attraverso una mappa digitale di 56 teatri, di cui 22 nel capoluogo e 34 nell’area metropolitana

Per promuovere l’insieme degli eventi dei teatri metropolitani, è consultabile online una raccolta unica delle stagioni e un calendario di tutti gli spettacoli collegato all’agenda eventi del sito culturabologna.it.

La campagna di comunicazione è basata su un visual elegante nato dalla matita dell’illustratrice Sara Garagnani che raffigura un volto circondato da un’esplosione di colori e accompagnato dal claim “Il teatro ti accende”, per evocare la carica vitale delle stagioni teatrali 2023/2024 con cartelloni importanti e variegati, per ogni tipo di pubblico e interesse.

La campagna di comunicazione si svilupperà online attraverso i siti e le pagine social del Comune di Bologna, della Città metropolitana di Bologna e di tutti i partner istituzionali dei Distretti culturali, oltre ad essere diffusa nei teatri e nello spazio urbano con affissioni stradali esposte a Bologna e nei Comuni/e Unioni dell’area metropolitana.

La campagna rientra nelle azioni di Officina Creativa per Bologna, il percorso di creazione del sistema culturale metropolitano promosso da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, con il supporto di Fondazione Innovazione Urbana.