Come lo scorso anno, con il mese di ottobre torna in provincia di Reggio Emilia una iniziativa di volontariato ambientale dal titolo “PULIAMO LA BASSA”, giornate di raccolta rifiuti abbandonati e pulizia negli 8 comuni dell’Unione Bassa Reggiana. Un appuntamento condiviso con Legambiente già da alcuni anni nell’ambito del progetto nazionale “Puliamo il Mondo”, attraverso il quale si tenta di lanciare un messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in un momento di grande difficoltà. In questo percorso, Legambiente è convinta che azioni di cittadinanza attiva, come quella di ‘Puliamo il Mondo’, possano aiutare la nostra nazione a rafforzare il senso di comunità e socialità.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali.

L’Unione Bassa Reggiana, dunque, ha deciso di aderire anche quest’anno all’iniziativa in collaborazione con le scuole dei singoli comuni e con Sabar Spa come partner che fornirà ai volontari un apposito kit (cappellino, guanti e pettorina) per svolgere le attività di pulizia. Referente locale per ognuno degli otto comuni è il proprio assessore all’ambiente che, insieme alle scuole, alle associazioni e ai cittadini volontari del territorio, ha scelto i luoghi da ripulire, ha organizzato le singole giornate e vi prenderà parte.

Gli 8 comuni della Bassa già da diversi anni organizzano giornate di pulizia ambientale e

questa è la quarta edizione che organizzano in modo coordinato come Unione Bassa Reggiana.

Ogni Comune e ogni cittadino è invitato a partecipare nella cura e nella pulizia del territorio e al termine della raccolta, i materiali differenziati verranno pesati e si darà conto delle quantità raccolte.

Dopo le attività di pulizia già realizzate a Gualtieri (il 5 ottobre) e a Brescello (il 6 ottobre), sabato prossimo (14 ottobre) la giornata di pulizia riguarderà Guastalla, Boretto, Novellara e Poviglio.

PULIAMO LA BASSA A GUASTALLA

Il punto di ritrovo sarà in piazza Mazzini alle ore 11 per iniziare la pulizia di alcune aree del centro storico con la collaborazione delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Ferrante Gonzaga.

La partecipazione è gratuita.

Per info: Chiara Lanzoni: c.lanzoni@comune.guastalla.re.it; Giulia Bigliardi: g.bigliardi@comune.guastalla.re.it