È acceso da stamattina il nuovo semaforo in via Corelli, al servizio di un nuovo attraversamento ciclo-pedonale realizzato per creare una connessione sicura tra la zona San Ruffillo, densamente urbanizzata, i percorsi ciclo-pedonali esistenti nel tratto sud di via Corelli e in via del Dazio, e l’accesso ovest al giardino Corrado Alvaro.

In particolare sono stati realizzati: un nuovo attraversamento pedonale e ciclabile con semaforo a chiamata in corrispondenza dell’accesso ovest al giardino Corrado Alvaro; le connessioni dei percorsi pedonale e ciclabile contigui, tra il nuovo attraversamento e il percorso interno al giardino Alvaro, con ripavimentazione del breve tratto di collegamento esistente, e sul lato ovest di via Corelli, mantenendo l’area di sosta auto esistente; l’adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale in tutto l’ambito.

L’intervento in via Corelli fa parte di un progetto complessivo dell’importo di 175.861,80 euro, che include anche lavori all’incrocio tra via Romagnoli e via Malvolta e in altri punti della città, per favorire gli spostamenti di pedoni e ciclisti e mettere in sicurezza i percorsi e gli attraversamenti pedonali e ciclabili in attuazione del PSSU (Piano della Sicurezza Stradale Urbana).