I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 22enne marocchino, disoccupato, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per furto aggravato. È successo lunedì mattina 9 ottobre, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un anziano che riferiva di essere stato derubato in via Portazza, mentre stava portando a spasso il cane, da uno sconosciuto con un capellino da baseball di colore rosso che si era avvicinato e, con la tecnica “dell’abbraccio” gli aveva sfilato una collana d’oro.

Appresa la notizia, con i pochi elementi a disposizione i Carabinieri si sono messi alla ricerca del presunto autore del reato, rintracciandolo poco dopo nei pressi del Parco dei Cedri. La refurtiva, del valore di circa 3.000 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, un 76enne bolognese, che ha ringraziato i Carabinieri. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 22enne arrestato dai Carabinieri è stato trattenuto in attesa del processo con giudizio per direttissima.