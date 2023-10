La transizione energetica continua ad essere una delle principali linee d’azione per mitigare il riscaldamento globale. A fronte del costante incremento delle emissioni di gas a effetto serra, diventa sempre più urgente agire per cercare di frenare il cambiamento climatico, spesso causa di eventi estremi come le recenti alluvioni o ondate di calore, sempre più frequenti e intensi.

Uno degli strumenti a disposizione di cittadini e cittadine per contribuire a questa transizione è quello di ridurre i propri consumi di energia, sia attraverso comportamenti corretti sia valutando quali siano i consumi associati agli elettrodomestici che vengono utilizzati quotidianamente nelle case di tutti/e.

Per questo Legambiente Emilia-Romagna, il Comune di Castelfranco Emilia e il Forum Ambiente di Castelfranco Emilia daranno il via, dal prossimo 16 ottobre, a una campagna di sensibilizzazione rivolta a cittadini e cittadine del comune, che comprenderà anche la possibilità, per chi interessato, di ricevere gratuitamente il monitoraggio dei consumi energetici delle abitazioni.

“Basta davvero che ognuno/a di noi metta in atto pochi piccoli gesti e qualche accortezza nel proprio quotidiano, per concorrere alla transizione energetica. Invito i nostri cittadini e cittadine ad aderire a questa grande iniziativa di Legambiente Emilia-Romagna” ha commentato l’Assessora alla Transizione Ambientale ed Energetica Sarah Testoni.

Sarà inoltre organizzata una serata, venerdì 27 ottobre dalle 18.30 nella sala Gabriella degli Esposti, per approfondire il progetto e discutere insieme ad alcuni esperti di buone pratiche per risparmiare energia e ridurre le bollette in ambito domestico. Interverranno: Alessandro Rossi, direttore politiche energetiche e ambientali ANCI ER; Francesco Occhipinti di Legambiente ER; Sofia Bovinelli dello Sportello energia Legambiente ER e il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.

La campagna è promossa all’interno del progetto ClimAction, promosso da Legambiente insieme a Enel Foundation e finanziato dal Programma Life, finalizzato a coinvolgere cittadini e organizzazioni nel processo di mitigazione del cambiamento climatico.

“Con questa campagna vogliamo favorire la presa di consapevolezza da parte della cittadinanza di Castelfranco Emilia rispetto all’importanza della transizione energetica e dei benefici che la transizione energetica può apportare, sia alle nostre realtà domestiche sia all’ambiente e al clima del nostro pianeta” ha sottolineato il presidente di Legambiente Emilia-Romagna Davide Ferraresi.

Le iscrizioni per ricevere il monitoraggio energetico sono già aperte. È sufficiente compilare il form sul sito del progetto Life ClimAction: www.lifeclimaction.eu/monitoraggi/