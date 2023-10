Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Po est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, di percorrere la viabilità ordinaria: SP19, Via Eridano, Via Modena, Via Marconi, SS16 adriatica, Via Santa Maria Maddalena, SR6 Via Eridania, per rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna san Lazzaro, sulla stessa A14, o Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

Ancora sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Enrico Berlinguer, SS16 adriatica, SP17, per rientrare sulla A14 alla stazione di Cattolica.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la SP19 e Via degli Stradelli Guelfi, con rientro sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

******

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 ottobre, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale in direzione Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo “Borgo Panigale” e rientrare dallo stesso verso San Lazzaro di Savena /A14.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori manutenzione alle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 10 Roveri o 11Bis Castenas;

-nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale”, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 10 Roveri o 11Bis Castenaso;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 ottobre, in modalità alternata, sarà chiuso lo svincolo 11″San Vitale”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 10 “Roveri” o 11 Bis “Castenaso”;

-sarà chiuso lo svincolo 11 Bis Castenaso, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 “San Vitale” o 12 “SS65 Futa”.