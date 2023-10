Inaugura lunedì 16 ottobre la decima edizione del Festival della Cultura tecnica, promosso dalla Città metropolitana di Bologna per promuovere e diffondere valori e opportunità legati alla cultura tecnico-scientifica. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10 a Palazzo Re Enzo, in occasione della “Fiera delle Idee”, che ritorna in presenza dopo gli anni della pandemia, con un programma che coinvolgerà le studentesse e gli studenti del territorio metropolitano nella presentazione di prototipi, esperimenti e progetti.

Alle 15, sempre a Palazzo Re Enzo, si terrà l’evento “Le radici delle disuguaglianze: INTERSEZIONI”, primo appuntamento del ciclo tematico “Disuguaglianze: We Have A Dream…”. Bruna Zani, Presidente dell’Istituzione Minguzzi della Città metropolitana di Bologna, presenterà l’intero ciclo. In questa prima occasione, verrà reso omaggio a Flavia Franzoni, ricercatrice, docente e studiosa del welfare, scomparsa lo scorso giugno. Interverranno il Sindaco metropolitano, Matteo Lepore, e il Professore Romano Prodi.

Non mancheranno i saluti delle istituzioni che, unitamente alla Città metropolitana di Bologna e all’Istituzione Gian Franco Minguzzi, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: la Regione Emilia-Romagna, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna con il direttore Stefano Versari e Unioncamere Emilia-Romagna con Alberto Zambianchi.

Dalle 16, l’incontro proseguirà con l’intervento di Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che illustrerà le azioni europee per la riduzione delle disuguaglianze. Andrea Morniroli, co-direttore del Forum Disuguaglianze Diversità, approfondirà la cura delle comunità come strumento fondamentale nella lotta alle disuguaglianze. L’esperto statistico Gianluigi Bovini presenterà alcuni aspetti delle fragilità demografiche, sociali ed economiche nella Città metropolitana di Bologna. Ivo Quaranta, antropologo dell’Università di Bologna, offrirà una prospettiva antropologica sull’equità e il diritto alla salute, mentre Chiara Volpato, psicologa sociale dell’Università Bicocca di Milano, affronterà il tema delle radici psicosociali delle disuguaglianze.

Alle 18.15, Daniele Ruscigno, consigliere metropolitano delegato a Scuola, Istruzione e Formazione, terrà l’intervento conclusivo dell’evento.

Per registrarsi all’evento occorre compilare il modulo a questo link.

Il Festival della Cultura tecnica è promosso dalla Città metropolitana di Bologna come parte integrante del Piano Strategico 2.0 Metropolitano di Bologna e del Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile. Alla sua realizzazione collaborano la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, l’Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna, l’Università, il mondo della ricerca e dell’innovazione e numerosi altri partner pubblici e privati.