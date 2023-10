Lo pausa per le nazionali porta notizie piacevoli e altre meno dalle nostre parti.

Partiamo dal piacevole ritorno in maglia azzurra di Domenico Berardi (unico neroverde convocato da Spalletti) che dopo 200 giorni dall’ultima volta potrà indossare nuovamente la maglia più ambita per ogni calciatore.

Ma qualcosa di meno piacevole per il Sassuolo arriva dall’infortunio di Bajrami nel corso di Albania contro Repubblica Ceca di giovedì scorso.

Neddim è uscito dal campo al 22’ con l’aiuto dello staff medico a seguito di uno scontro.