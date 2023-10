Dopo un’estate che ha visto confermato il ruolo della nuova Piazza Lucio Dalla come luogo di socialità, cultura e divertimento con 150mila presenze da maggio a ottobre, la rassegna DiMondi prosegue fino al 12 novembre come punto di aggregazione con laboratori e intrattenimento per bambini e famiglie, attività ludico-sportive e molto altro.

Il progetto di Piazza Lucio Dalla e della Casa di Quartiere Navile di TASCA studio per il Comune di Bologna ha inoltre vinto l’importante premio dell’Istituto Nazionale di Architettura IN/ARCHITETTURA 2023 – Regione Emilia-Romagna sezione Riqualificazione-Rigenerazione, con unanimità di voti da parte della Giuria con questa motivazione:

Per la capacità di trasformare la tettoia “Coltivatori Diretti” dell’ex mercato ortofrutticolo da tempo dismesso in spazio urbano pubblico, un luogo ricco di opportunità e funzioni, spazio attivo che rivela il valore delle intersezioni per il progetto della piazza di domani.

Il premio, che ha come obiettivo prioritario di promuovere, con il coinvolgimento di una vasta gamma di interessi culturali, civili, professionali ed economici, il valore dell’opera costruita intesa come esito della partecipazione di soggetti diversi, dal committente agli imprenditori, ai produttori di componenti, ai progettisti, è stato conferito ai progettisti e al committente Comune di Bologna.