Questa notte, a Montese, dove opera una delle 41 Stazioni/Tenenze dell’Arma in provincia, i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno effettuato nuovi controlli alla circolazione stradale, per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall’abuso di alcol o dall’uso di droghe, attuando numerosi posti di controllo lungo la viabilità urbana ed extraurbana del comune montano, e, in particolare, nelle vicinanze dei luoghi di intrattenimento notturno.

Durante il servizio di prevenzione le pattuglie dei Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di oltre 60 persone e al controllo di 26 veicoli.

Una persona è stata trovata in possesso di “hashish” e conseguentemente segnalata amministrativamente alla Prefettura di Modena. Nella circostanza, la patente di guida è stata immediatamente ritirata per la successiva sospensione.

Anche per 10 conducenti risultati positivi all’alcooltest è stato adottato d’urgenza il provvedimento di ritiro della patente di guida; tra questi, 7 sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza alcolica, poiché il loro tasso alcolemico è risultato largamente superiore ai limiti di Legge.

Nel corso del servizio è stato altresì individuata una persona inottemperante alle prescrizioni della permanenza domiciliare, talché è stato ricondotto al luogo previsto.

I controlli straordinari coordinati, pianificati nell’intera provincia, continueranno soprattutto nei fine settimana, al fine di sensibilizzare i conducenti sulle gravi conseguenze, a volte anche fatali, che può comportare una condotta di guida pericolosa ed irresponsabile.