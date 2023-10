La Giunta comunale di San Prospero ha premiato Gloria Soncini e Paola Zilibotti, le insegnanti della scuola dell’infanzia “Il Girotondo” che, insieme ai bambini di cinque anni delle sezioni C e D, erano tra i vincitori del concorso “Libertà e solidarietà nella società digitale”, che si è concluso a giugno.

Il concorso è stato promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzato dal laboratorio informatica e scuola del CINI. Scopo dell’iniziativa: riflettere sull’importanza di condividere e collaborare nell’interesse comune e senza prevaricare la libertà altrui. Sotto la guida di Gloria Soncini e Paola Zilibotti, i bambini hanno partecipato a laboratori pomeridiani a partire da gennaio, realizzando un progetto sui temi dell’amicizia, della condivisione e della collaborazione nell’interesse comune, superando le barriere dello spazio e del tempo. I bambini hanno creato così una classe virtuale sulla piattaforma code.org, sviluppando capacità di risoluzione dei problemi. A seguito della vittoria ottenuta nell’ambito del concorso ministeriale, nei giorni scorsi Soncini e Zilibotti hanno ottenuto un ulteriore riconoscimento dall’Amministrazione comunale di San Prospero.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto dai bimbi – commenta l’assessora alla Scuola del Comune di San Prospero Eva Baraldi – È importante che anche i più piccoli imparino a servirsi delle nuove tecnologie in modo creativo, costruttivo e soprattutto attraverso la collaborazione. Il progetto è stato costruito su temi fondamentali per la loro formazione, riuscendo così a coniugare informatica ed educazione morale. Ci congratuliamo con le insegnanti e con i bimbi per l’ottimo lavoro svolto”.