Mercoledì 18 ottobre 2023 alle ore 20.45 in Sala Civica “C. Arduini” il Comune di Cavriago organizza una serata informativa dedicata alla medicina di gruppo e alla campagna vaccinale per la stagione 2023 / 2024.

Oltre alla Sindaca di Cavriago saranno presenti i medici Anna Cioni, Elena Mfuta, Martina Caviola, Mauro Dutto, Matteo Punghellini e l’infermiera Fabiana Tibello.

I medici del paese risponderanno ai dubbi e alle domande dei cittadini relativi alla nuova organizzazione del servizio di medicina di gruppo.

Come lo scorso anno, il Comune organizza momenti informativi con i medici di medicina generale per favorire un dialogo ed un confronto, per recuperare momenti di condivisone e chiarimento su tematiche specifiche. L’anno scorso la serata fu dedicata alla situazione epidemiologica.

Quest’anno il focus sarà, oltre che sulla medicina di gruppo, sulla campagna vaccinale anti – influenzale e a quella Covid -19.