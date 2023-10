Sulla Tangenziale di Bologna, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo sono state annullate le chiusura degli svincoli 11 “San Vitale”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto e 11 Bis “Castenaso”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, giovedì 19, alle 6:00 di venerdì 20 ottobre.

E’ stata annullata anche la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 7bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e dello svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, giovedì 19, alle 6:00 di venerdì 20 ottobre.