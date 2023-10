Il Questore di Bologna, in relazione agli episodi verificatisi prima dell’incontro di calcio di Coppa Italia Bologna – Cesena dell’11 agosto scorso presso lo stadio “R. Dallara”, quando un gruppo organizzato di tifosi del Bologna F.C. con il volto travisato da caschi/cappucci di felpe/scaldacolli e con in mano cinture di cuoio/bottiglie di vetro/manganelli telescopici, ha cercato di avvicinare tifosi del Cesena che stavano arrivando nella zona destinata all’ingresso delle tifoserie ospiti, ha emesso undici provvedimenti di D.A.Spo nei confronti di tifosi felsinei.

Si tratta di tre D.A.Spo con obbligo di firma presso la PG in occasione degli incontri del “Bologna F.C.”, per persone che, negli anni passati, sono state destinatarie di precedenti D.A.Spo e otto D.A.Spo “semplici” della durata di anni 1 (dei quali 1 emesso nei confronti di un minorenne).

Segnalate all’autorità Giudiziaria 13 persone, 2 persone (maggiorenni) sono state denunciate per la violazione del D.A.Spo già emesso a loro carico e tutt’ora valido; 11 persone (delle quali 1 minorenne) sono state segnalate all’A.G. per la violazione, a vario titolo, dei reati p. e p. dall’art. 5 L. 152/75 (travisamento in occasione delle manifestazioni pubbliche) e dall’art. 4 L. 110/75 (porto di oggetti atti ad offendere).