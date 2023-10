Pantografi, porte, circuiti elettici, idraulici e pneumatici, carrelli motori e portanti, carrozze che ospitano i passeggeri.

Sono tutte le componenti dei nuovi treni regionali Rock dell’Emilia Romagna che saranno oggetto della cosiddetta manutenzione di secondo livello, nelle officine di Trenitalia e Trenitalia Tper di via del Lazzaretto a Bologna.

La manutenzione di secondo livello (*) è una revisione cui i convogli vengono sottoposti ciclicamente, in aggiunta alle manutenzioni più ravvicinate di primo livello (**). A seguito del largo utilizzo dei nuovi treni regionali in Emilia Romagna, benché i primi convogli siano entrati in servizio da appena quattro anni, questa attività sta ora iniziando anche per la nuova flotta di Trenitalia Tper. Il primo Rock, che ha già superato la percorrenza di 1 milione di km, è appena entrato nell’impianto per sottoporsi a questo approfondito check up, operazione che a regime avrà una durata di circa 20 giorni.

Grazie alla sottoscrizione di un apposito contratto, a partire da ottobre questa attività viene svolta dal personale della Direzione Tecnica di Trenitalia coadiuvato per alcune attività anche dallo stesso personale di Trenitalia Tper, all’interno dell’area di manutenzione di Trenitalia Tper, che ospita anche l’OMC di Trenitalia

Fra le attività a cura dell’OMC è prevista la revisione dei carrelli, la manutenzione dei vari sottosistemi e la fornitura del materiale di ricambio necessari. Per la realizzazione di queste attività sarà utilizzata per la prima volta in Trenitalia anche la realtà virtuale per favorire la formazione dei lavoratori con l’utilizzo dei più moderni strumenti.

Il nuovo modello organizzativo, oltre a garantire una ottimizzazione dei tempi e dei costi di questa importante attività, rappresenta un riconoscimento delle competenze tecniche del personale ferroviario e una prospettiva di stabilità industriale per i lavoratori delle ex OGR di Bologna.

Nell’arco dei prossimi quattro anni saranno oltre 40 i treni Rock di Trenitalia Tper – la prima società ad aver rinnovato completamente la propria flotta – che verranno progressivamente sottoposti a questo tipo di manutenzione, facendo di Bologna un vero e proprio punto di riferimento per questo tipo di lavorazioni.

(*) prevista ogni 1,2 milioni di chilometri

(**) previste ogni 35 mila chilometri e ogni 6 mesi. Dal 2021 a oggi Trenitalia Tper ha effettuato sulla propria flotta ROCK (43 treni) oltre 800 interventi manutentivi di primo livello