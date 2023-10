Mercoledì 25 ottobre, alle ore 17 presso la biblioteca ragazzi di Formigine (via S. Antonio 4) si terrà un dialogo tra due illustratori di fama internazionale.

Si tratta di Armin Greder, fumettista, graphic designer e illustratore che dalla Svizzera è emigrato in Australia nel 1971, dove ha insegnato design e illustrazione al Queensland College of Art. Al suo lavoro sono state dedicate numerose mostre personali e collettive dalla Germania fino al Giappone. Greder è tradotto in moltissime lingue e ha ricevuto premi in tutto il mondo. Al suo fianco ci sarà Stefano Landini, docente di fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics (sede di Reggio Emilia), che ha disegnato, tra gli altri, per Marvel Comics, Sergio Bonelli Editore e Disney.

Contemporaneamente, sarà allestita la mostra itinerante “Notiziario”: 25 tavole tratte dal volume omonimo edito dalla Casa editrice Orecchio Acerbo. Informazioni che sono prese da fonti ufficiali, o agenzie di stampa, pubblicità alla portata di tutti nel web o video su Facebook e Youtube. L’acqua pura ottenuta dallo scioglimento del ghiaccio delle Svalbard, venduta a 100 euro la bottiglietta, le 160.000 visualizzazioni di Autumn Fry, bambina di otto anni in Pennsylvania, filmata dal padre mentre impugna un lanciafiamme. Accanto a notizie del genere Armin Greder si limita – senza aggiungere neanche una parola di commento – a giustapporre queste altre informazioni: bambini che fanno ore di cammino sotto il sole per due taniche d’acqua, ragazze reclutate e poi violentate dai gruppi armati nel nord-est della Nigeria. Spa, ristoranti, crociere versus fame, povertà, fuga: gli aspetti contrastanti dell’attualità ci spingono alla riflessione, a partire da magistrali illustrazioni.