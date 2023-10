A un anno e mezzo dalla selezione da parte della Commissione Europea di Bologna come una tra le 100 città che lavoreranno per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, cioè 20 anni prima delle altre città europee, parte una vera e propria chiamata all’azione rivolta a tutte le organizzazioni bolognesi per raggiungere gli obiettivi di questa Missione.

Un cambio di passo della Missione che nasce dalla consapevolezza che, per migliorare il clima di Bologna, sia necessaria la collaborazione di tutta la città.

La call pubblica, lanciata stamattina durante un incontro promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Fondazione Innovazione Urbana che si è tenuto negli spazi di Bologna Attiva a DumBO, si rivolge a imprese, enti, associazioni, terzo settore, gruppi informali di cittadine e cittadini organizzati del nostro territorio.

Per aderire è necesario andare sulla seguente pagina web https://www.bolognamissioneclima.it/sei-organizzazione/ e compilare il modulo presente.

Possono aderire tutte le organizzazioni pubbliche o private bolognesi che hanno realizzato, stanno realizzando o hanno in programma di realizzare entro il 2030 azioni per la neutralità climatica, cioè che abbiano un impatto diretto o indiretto sulle emissioni della città.

Il termine per inviare la propria candidatura è venerdì 1 dicembre.

Rispondendo a questa chiamata, si aderirà ufficialmente alla Missione: si riceverà il logo di Bologna Missione Clima da usare nelle proprie comunicazioni e si verrà coinvolti in tutti i futuri momenti di co-progettazione e negli eventi pubblici. Si avrà inoltre uno spazio dedicato sul neonato sito della Missione – bolognamissioneclima.it – anch’esso presentato stamattina, che nelle prossime settimane sarà ulteriormente alimentato con il racconto di tutte le attività in corso.

Inoltre, si avrà l’opportunità di far includere le proprie azioni nel Climate City Contract, il Patto che la prossima primavera Bologna arriverà a stipulare con la Commissione Europea.

Il racconto della call e di questa nuova fase della Missione ma anche di cosa è stato fatto finora è al centro inoltre nella nuova puntata di La città neutrale, il podcast di Chiara.eco promosso dalla Fondazione Innovazione Urbana in collaborazione con formicablu, che torna con una nuova stagione.

La prima puntata racconta anche i lavori dell’Assemblea cittadina per il clima di Bologna, lo strumento partecipativo con cui la cittadinanza partecipa alle politiche climatiche della città. La prima assemblea ha iniziato i lavori a maggio e li concluderà nelle prossime settimane, con una serie di raccomandazioni per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico.

Ospiti di questa prima puntata del podcast Anna Lisa Boni, assessora del Comune con delega alla transizione ecologica e alla Missione Clima e Carlotta Priviato, che è stata tra le persone sorteggiate per l’Assemblea sul clima ed è anche una delle due portavoci del gruppo.

Le prossime puntate del podcast La città neutrale usciranno ogni venerdì fino a dicembre sul canale Spreaker della Fondazione Innovazione Urbana. In voce Anna Violato con la partecipazione di Benedetta Pagni.