Tre appuntamenti con otto tra le migliori proposte artistiche del territorio per l’autunno di ‘Biglia – palchi in pista’, circuito di Ater Fondazione dedicato alla musica dal vivo. Dopo un’estate ricca di appuntamenti, arriva ora Biglia Grand Tour che coinvolge tre live club aderenti al circuito: Locomotiv Club di Bologna, Bronson di Ravenna, OFF di Modena.

“Biglia – palchi in pista”, iniziativa nana in via sperimentale nel 2021, in questi anni di vita si è affermata come strumento per nuove coprogettazioni di contenuti musicali inediti, dando vita a microfestival, appuntamenti ibridi, nuove collaborazioni tra spazi e festival dal respiro internazionale.

“Biglia continua a sostenere i gruppi grazie alla Legge Musica, per promuovere la circuitazione delle giovani band del territorio a supporto della musica originale dal vivo- dice l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-. La Regione Emilia-Romagna è al centro del tour, sia come luogo di origine che territorio di studio, crescita e sperimentazione per gli artisti coinvolti”.

Il programma

Si comincia giovedì 2 novembre nel capoluogo di regione con “Rareş + So Beast + Brillas crew afterparty”. Rares, classe ‘97, cantautore di origine rumena ma di stanza a Bologna. I So Beast sono Katarina Poklepovic e Michele Quadri, entrambi produttori, beat maker, musicisti e compositori di provenienze miste, di base nella campagna bolognese. Insieme daranno vita ad un live speciale al Locomotiv Club di Bologna che esplora i confini fra musica elettronica e cantautorale, accompagnati dai guest a sorpresa della Brillas crew.

Si continua venerdì 3 novembre all’OFF di Modena, con una serata dedicata a due fra le più interessanti songwriter della scena emergente: Miglio + Sleap-e. Alessia Zappamiglio, in arte Miglio, scrive per immagini e i suoi brani raccontano scenari di vita quotidiana e di storie vissute. Sleap-e è una voce tra bedroom pop e indie rock che arriva da Bologna ma sembra aliena, un giovane esordio che sa di piccola rivelazione.

Il Grand Tour di BIGLIA si concluderà sabato 4 novembre al Bronson di Ravenna, con Cemento Atlantico + Cous Cous a Colazione + Lyl. La world music e gli elementi etnici rielaborati sono la chiave degli artisti coinvolti: quella di Cemento Atlantico, fra trip hop, dubstep e chillout, e quella dei Cous Cous a Colazione, in cui si intrecciano dance, pop e influenze jazz e r’n’b. Ad aprire il live Lyl, giovanissima musicista bolognese in bilico fra cantautorato e blues.

La stagione autunnale si concluderà giovedì 30 novembre con un’ultima sonorizzazione al Salone Snaporaz di Cattolica. Torso Virile Colossale è un originale progetto musicale dedicato al cinema peplum, ovvero il genere cinematografico italiano dei film storici in costume con immaginario mitologico realizzati fra gli anni ‘50 e ’60. Ideato e fondato da Alessandro Grazian, vede la partecipazione di importanti musicisti italiani, fra i quali Nicola Manzan (Bologna Violenta). Tutte le composizioni sono originali ed evocano il mondo del cinema attraverso soluzioni melodiche, armoniche e timbriche tipiche delle colonne sonore, ma declinate in un accento più contemporaneo, in modo da creare accattivanti cortocircuiti musicali.

In questo terzo anno hanno avuto sempre più spazio le sonorizzazioni nei tre cinema-teatri di BIGLIA e del Circuito Regionale Multidisciplinare di Ater Fondazione (Salone Snaporaz di Cattolica, Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo Nel Frignano – Mo, Cinema Teatro Boiardo di Scandiano – RE), grazie anche alla collaborazione ormai consolidata con il Centro Musica di Modena e le residenze artistiche “Soundtracks – Musica da film”.