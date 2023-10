ROMA (ITALPRESS) – “L’economia sta frenando anche nel nostro Paese, noi vogliamo che torni a crescere, abbracciando anche un nuovo modello di sviluppo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all’assemblea nazionale di Azione. “Noi abbiamo tutte le carte in regola per porci alla testa delle trasformazioni – ha aggiunto -. Abbiamo un potenziale da liberare, invece vediamo una manovra senza visione, minimalista, incapace di ridare slancio all’economia, una manovra fragile”.

“Abbiamo un giudizio molto negativo: la riduzione del cuneo fiscale è soltanto temporanea, anche la riforma dell’Irpef vede poche risorse a pioggia e solo per il 2024. Non sono sufficienti le risorse per il pubblico impiego – ha sottolineato Schlein -. Vediamo tagliate le risorse per la sanità pubblica. Siamo preoccupati per i 350 milioni di euro di tagli annunciati sulle disabilità. Sul potere d’acquisto siamo disponibili a discutere con Azione”.

