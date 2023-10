Nello specifico, intorno alle 3:30 di ieri, 29 ottobre, personale del Commissariato San Francesco – Due Torri, veniva contattato dalla Centrale Operativa in quanto un uomo riferiva di essere stato rapinato da due giovani soggetti nord-africani, i quali, dopo averlo afferrato al collo con un braccio, gli avevano asportato il portafoglio contenente documenti e una banconota da 20,00 euro e subito dopo i due si davano alla fuga percorrendo via Matteotti.

Il personale della Polizia che pattugliava la zona grazie alla intensificazione dei servizi di controllo del territorio, interveniva immediatamente, raggiungendo la vittima in viale Pietramellara. Dopo pochi istanti, gli operatori, riconoscendo i due soggetti, li bloccavano in via Matteotti e li sottoponevano a perquisizione personale. Dagli accertamenti effettuati i due giovani venivano trovati in possesso del portafogli e della banconota di piccolo taglio.

Gli stessi che risultavano privi di documenti, venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura, per essere sottoposti a fotosegnalamento. Terminati i controlli venivano condotti presso la casa circondariale in attesa di convalida.