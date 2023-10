Anche la scorsa nottata, i Carabinieri delle Compagnie di Carpi e Sassuolo hanno proseguito le attività di controllo del territorio pianificate in ambito provinciale, incentrando il servizio alla prevenzione e contrasto dei reati di strada e alla sicurezza della circolazione stradale, attuando posti di controllo anche con l’utilizzo dell’etilometro.

Nel corso di tali servizi, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno individuato un conducente che, all’esito delle verifiche, è stato trovato in possesso di “cocaina”. L’uomo, 30enne, è stato così segnalato amministrativamente alla locale Prefettura e la patente di guida ritirata, per la successiva sospensione.

La medesima pattuglia, poco dopo è intervenuta in un sinistro stradale e nel soccorrere il conducente che era uscito fuori dalla carreggiata con la propria auto, hanno notato il medesimo molto agitato. Lo stesso rifiutava di sottoporsi all’esame dell’etilometro e minacciava gli operanti. I Carabinieri hanno quindi denunciato il predetto alla Procura della Repubblica di Modena.

A Carpi, poco prima delle 4:00, la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri ha fermato e controllato un’autovettura in transito nell’abitato, segnalando alla locale Prefettura il conducente, 42enne, che è stato trovato in possesso di “marijuana”. Anche in questo caso, la patente di guida è stata ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.