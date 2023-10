Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio nel capoluogo, finalizzati al contrasto e alla prevenzione dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina nonché al monitoraggio delle aggregazioni giovanile moleste.

Nella giornata di ieri, nel quadrante serale e notturno, un dispositivo composto da pattuglie della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, diretto dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha battuto l’intera zona che insiste sul parco Pertini e i viali adiacenti, anche con pattugliamenti appiedati all’interno delle aree verdi.

Fermati per un controllo di Polizia, proprio all’interno del parco lato viale Martiri della Libertà, due giovani tunisini, di anni 16 e 17, privi di documenti d’identità. Accompagnati in Questura per l’identificazione, sono risultati minori stranieri non accompagnati, di cui uno già ospite di una comunità a Modena.

Eseguiti dalla Squadra Mobile due ordini di carcerazione, uno – emesso dal Tribunale di Modena, nei confronti di un cittadino italiano di 51 anni – a seguito di un furto commesso a Sassuolo nel luglio del 2018; l’altro – emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di un 21enne – per il reato di violenza sessuale aggravata, commesso nel settembre 2021.

Al termine delle incombenze di rito, i due arrestati sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale Sant’Anna, dove devono espiare rispettivamente la pena di anni 1 di reclusione e anni 4 anni e mesi 1 di reclusione.