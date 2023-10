I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno denunciato un 21enne egiziano, residente a Bologna, per ricettazione. È successo domenica pomeriggio, quando i Carabinieri sono stati informati che un giovane aveva localizzato lo smartphone che gli era stato recentemente rubato e durante le operazioni di ricerca si era accorto che il telefonino era nella disponibilità di un ciclista che da via Irnerio si stava dirigendo in via Enrico Berlinguer.

Avvicinato dal giovane derubato e messo a conoscenza dei fatti, il ciclista che si era fermato per fumare una sigaretta e consultare lo smartphone che aveva in tasca, si è irritato, tentando la fuga, ma non ci è riuscito ed è stato raggiunto dai Carabinieri che lo hanno identificato e denunciato. Lo smartphone, marca iPhone, modello 13, è stato sequestrato dai Carabinieri e restituito al giovane derubato, anche lui 21enne, residente in Toscana, ma domiciliato a Bologna.