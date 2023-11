I Carabinieri della Stazione di Marmorta hanno denunciato un 13enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, per rapina aggravata. È successo intorno alle 20:30 del 27 ottobre, quando il padre di un 12enne è andato dai Carabinieri per denunciare una rapina a mano armata subita dal figlio nei pressi di un esercizio pubblico, mentre si trovava in compagnia dei suoi tre amici.

In particolare, il padre del ragazzino riferiva che il figlio era stato avvicinato da un altro adolescente che gli aveva puntato un coltello alla pancia, intimandogli di tirare fuori i soldi. Il 12enne, in preda al panico, gli ha consegnato il borsellino che conteneva pochi spiccioli e uno dei suoi amici è intervenuto coraggiosamente, offrendo al rapinatore altre monete, per tranquillizzarlo e fargli cessare l’azione delittuosa che è terminata con la fuga del ragazzo armato. Grazie alle testimonianze acquisite, i Carabinieri sono risaliti all’identità del presunto autore dei fatti: un 13enne che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.