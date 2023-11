I Carabinieri della Sezione Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato un automobilista e i due passeggeri che stava trasportando per ricettazione e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, durante i servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei reati predatori.

È successo nella giornata del 29 ottobre, quando i Carabinieri hanno identificato un 31enne ferrarese alla guida di una Ford C Max con due donne a bordo, una 29enne e una 23enne anche loro ferraresi, che stavano transitando in via Verona a Sant’Agata Bolognese. Le operazioni dei Carabinieri sono terminate col ritrovamento di una borsa da donna schermata, di quelle create per eludere i sistemi antitaccheggio dei supermercati e un ingente quantitativo di generi alimentari e prodotti per l’igiene della persona di provenienza sospetta. Il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri, unitamente a un coltello a serramanico nascosto nel vano porta oggetti dello sportello lato guida.