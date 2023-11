TORINO (ITALPRESS) – Il Frosinone batte ai supplementari 2-1 il Torino all’Olimpico e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Napoli. E’ una rete di Reinier a decidere il match dei sedicesimi, dopo l’1-1 dei 90′ firmato Ibrahimovic e Zima. Al 5′ il giovane attaccante del Frosinone sfrutta un doppio rimpallo in area e piazza la sfera nell’angolo basso alla sinistra di Gemello. Il Toro pareggia al 31′ con un colpo di testa di Zima sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo ci prova Sanabria sempre di testa da corner, ma il portiere ciociaro risponde presente. Ritmi bassi nella ripresa. Juric cambia la coppia d’attacco al 78′: fuori Sanabria e Zapata, dentro Karamoh e Pellegri. E’ quest’ultimo all’83’ ad impegnare Cerofolini con un diagonale. Ci provano anche Mazzitelli e Vlasic, ma i portieri fanno bella figura. Si va ai supplementari e Juric perde Pellegri, sostituito per un problema fisico da Seck. E’ lui a procurarsi un rigore al 92′, ma al var l’arbitro toglie il penalty. Sei minuti dopo il Frosinone passa in vantaggio: Kaio Jorge apre un corridoio centrale per Reinier che a tu per tu con Gemello non sbaglia. Il Toro colpisce una traversa con Karamoh, ma non evita eliminazione e contestazione. Dopo la rimonta subita a Cagliari, il Frosinone vola agli ottavi di Coppa Italia.

– foto Image –

