Ailey II, la formazione dei giovani talenti fondata nel contesto del newyorkese Alvin Ailey American Dance Theater, è oggi una delle più importanti rappresentanti della danza moderna americana e dell’unicità dell’esperienza culturale afroamericana. A Modena si vedranno quattro successi originali del repertorio, fra i quali due in prima italiana (Freedom Series e un estratto da The Lark Ascending), e il capolavoro di Alvin Ailey Revelations, tributo al patrimonio culturale afroamericano.

Il programma dello spettacolo è composto dunque da Freedom Series, un paesaggio di ricordi disegnato da Francesca Harper attraverso una serie di vignette fra memoria storica e visione del futuro; The Lark Ascending, un brano di repertorio lirico e romantico costruito da Alvin Ailey sulla Romanza per violino e orchestra di Ralph Vaughan Williams; The Hunt, un’atletica coreografia per sei uomini firmata da Robert Battle che rivela il lato predatore della natura umana e il brivido primitivo della caccia; Revelations, infine, è un classico intramontabile e un tributo al patrimonio culturale afroamericano rappresentato da Alvin Ailey sulle note di spirituals, blues e gospel tradizionali.

Ailey II è una compagnia d’eccezione che unisce lo spirito e l’energia dei migliori talenti della giovane danza americana con la passione e la creatività dei migliori coreografi emergenti. Nasce nel 1974 e incarna l’intento pionieristico di Alvin Ailey di fondare una vasta comunità culturale che propone spettacoli di danza, programmi di formazione e altre iniziative rivolte al pubblico. È diventata una delle compagnie di danza più popolari sotto la guida di Sylvia Waters, scelta da Ailey come direttrice artistica, ricoprendo questo ruolo per le pri­me trentotto stagioni. Nel settembre 2021, Francesca Harper ha assunto il ruolo di direttrice artistica di Ailey II.

Biglietti

Da € 10,50 a € 30

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.