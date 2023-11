La Polizia di Stato di Bologna, nella mattinata di ieri, 2 novembre 2023, ha arrestato in flagranza di reato un soggetto 23enne di origine marocchina, senza fissa dimora sul territorio­­­­ nazionale, e alla denuncia della sua compagna, anch’essa marocchina di 21 anni, per spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività veniva intrapresa a seguito di numerose segnalazioni di un’intensa attività di spaccio in zona Borgo Panigale: il personale della Squadra Mobile effettuava così un servizio d’osservazione dei punti di interesse, individuando nel corso dell’attività un soggetto marocchino nell’atto di cedere una dose di sostanza stupefacente ad un cinquantenne italiano.

Il soggetto marocchino veniva fermato dagli operatori e l’attività di polizia estesa anche al suo appartamento dove a seguito di perquisizione domiciliare venivano sequestrate: n.83 palline di sostanza di tipo cocaina nonché n.3 sacchetti con polvere bianca ancora da confezionare – per un peso totale lordo di 152,29 g – numerosi bilancini di precisione, materiale da confezionamento, banconote in contanti di piccolo taglio per un ammontare di 5.335 euro e varie collanine in oro.

Il marocchino veniva tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” mentre la sua compagna, che si trovava nell’appartamento, veniva denunciata in stato di libertà e messa a disposizione del locale ufficio immigrazione in quanto irregolare sul territorio nazionale.