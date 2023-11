Da lunedì prossimo, 6 novembre, entra in vigore uno degli interventi del piano di mobilità provvisorio illustrati dal Sindaco di Bologna: per favorire l’accesso con il trasporto pubblico all’area più centrale della T per chi proviene dal quadrante est cittadino, nei giorni feriali la linea 14 in direzione Barca percorrerà, nel suo tratto centrale, le vie Irnerio, Indipendenza, Ugo Bassi.

Nei TDays, invece, la linea 14 mantiene il suo consueto percorso sull’asse Santo Stefano-Farini.

Tutte le modifiche dei percorsi – con indicazione delle fermate soppresse e di nuova istituzione – delle linee 14, 15, 19, 25, 27, T1 e T2, interessate da deviazioni in conseguenza del cantiere della torre Garisenda, sono consultabili al link www.tper.it/garisenda . La pagina resterà attiva come punto di riferimento aggiornato per tutte le novità sui servizi di trasporto pubblico Tper che potranno intervenire prossimamente.