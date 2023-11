La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 17 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in zona centro, nel transitare all’interno del parco Novi Sad, ha notato un giovane seduto su una panchina, che alla vista della Polizia ha tentato di nascondere tra i cespugli, sotto alcune foglie secche, un involucro in cellophane, subito recuperato dagli operatori, e contenente un pezzo di sostanza solida di colore marrone.

Da prova narcotest, a cura del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, la sostanza è risultata essere hashish per un peso di 27,25 grammi.

Il 17enne, minore straniero non accompagnato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e riaffidato alla comunità di riferimento.