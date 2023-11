Fine settimana di controlli della Polizia di Stato in città, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e dell’immigrazione clandestina.

Nella decorsa serata, alle ore 19.30 circa la Squadra Volante è intervenuta per una rapina impropria in un centro commerciale di strada Morane, dove la vigilanza privata aveva sorpreso un cittadino italiano di 45 anni, che aveva sottratto più capi di abbigliamento. L’uomo veniva denunciato per rapina impropria, per aver reagito con violenza, spintonando l’addetto alla vigilanza, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Nella stessa serata, intervento della Volante in via Canaletto Sud per un giovane tunisino, regolare sul TN, che si trovava in stato di alterazione e che aveva sottratto alcuni oggetti all’interno di un esercizio commerciale. Il giovane è stato sanzionato per ubriachezza molesta ed accompagnato in Questura per gli ulteriori accertamenti.

Alle ore 23.00 successive, personale della Squadra Volante è intervenuto in corso Vittorio Emanuele II in seguito al danneggiamento della vetrata di un esercizio commerciale – fast food -, da parte di un uomo che l’aveva colpita prima con una testata e poi con il lancio di un sasso. L’immediato intervento della Volante ha permesso di mettere in sicurezza e poi identificare un cittadino tunisino di 22 anni, regolare sul TN, che si trovava in stato di alterazione da probabile abuso di sostanze alcoliche. Il giovane veniva accompagnato dai sanitari in ospedale cittadino per le cure e denunciato per il danneggiamento.