Ha fatto tappa questa mattina a Carpi il “Paradriving 2023”, viaggio in carrozza da Modena a Verona, rivolto a persone con disabilità, organizzato da “Azienda agricola Villa Forni” e ASD “I’m Possible”, due realtà impegnate in progetti di equitazione integrata.

Partiti in mattinata da Modena, gli equipaggi (con una settantina di partecipanti) si sono fermati a Carpi per il pranzo al Circolo “Guerzoni” dove ad accoglierli e a salutarli a nome della comunità carpigiana era presente l’assessore al Sociale Tamara Calzolari. Dopo il pasto e la sosta nel parco adiacente il circolo, la carovana si è diretta alla volta di Novi, sede di arrivo della prima tappa.

Il “Paradriving 2023” arriverà a “Fieracavalli” di Verona nella mattinata di venerdì. Sono utilizzate carrozze trainate prevalentemente da pariglie di cavalli di razze italiane, per valorizzare e promuovere la varietà e la qualità dell’allevamento nazionale. Quest’anno il viaggio coincide con la conclusione del progetto “Una carrozza per tutti” promosso da “Sport&Salute” in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri.