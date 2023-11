I Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno arrestato un italiano sulla cinquantina per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. L’arresto è stato eseguito la mattina del 6 novembre 2023, al termine di una perquisizione domiciliare a casa del soggetto, sospettato di aver intrapreso un’attività di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le ipotesi dei Carabinieri sono state confermate prima di entrare nell’appartamento dell’uomo che, identificato nelle vicinanze e perquisito, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente una sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il soggetto, infastidito dai Carabinieri che avevano intuito la sua attività illecita, li ha aggrediti, costringendoli a utilizzare lo spray urticante, per fermarlo.

Le operazioni di ricerca sono proseguite con una perquisizione domiciliare che ha permesso ai Carabinieri di trovare della sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso lordo di 3.515 grammi. Unitamente alla sostanza stupefacente, coltivata in un locale adibito a serra, i Carabinieri hanno trovato anche 750 euro suddivisi in banconote di vario taglio, del materiale adatto alla pesatura (due bilancine di precisione) e al confezionamento della sostanza (bustine di plastica trasparente con chiusura a zip), verosimilmente destinata all’uso non esclusivamente personale e una pistola giocattolo priva del tappo rosso.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il soggetto è stato trattenuto agli arresti domiciliari. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo, il Giudice ha emesso la misura degli arresti domiciliari.