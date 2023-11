Questa mattina, a Rimini, nell’ambito della 26^ edizione di Ecomondo, uno degli appuntamenti più importanti in Europa dedicati alla transizione ecologica e all’economia sostenibile, Tper SpA ha ricevuto la targa assegnata ad ognuna delle dieci aziende e amministrazioni premiate come migliori in Italia nel settore della Mobilità Sostenibile.

La motivazione per l’assegnazione del premio a Tper è stata la seguente: “Per attività e investimenti, nella Regione Emilia-Romagna, basati su un modello di energy mix virtuoso: elettrico (filobus, overnight e opportunity), fuel cell idrogeno, biometano da eco­nomia circolare, in particolare il progetto idrogeno con una newco (TPH2), che prevede la produzione diretta destinata al trasporto pubblico locale nei due bacini di Bologna e Ferrara. Per il rinnovo del proprio parco veicolare e l’accompagnamento per la sfida della neutralità carbonica di Bologna entro il 2030”.

Il riconoscimento – istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo–Italian Exhibition Group, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in collaborazione con Green City Network e l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility – è stato consegnato a Tper nell’ambito della cerimonia di premiazione del “Premio Sviluppo Sostenibile 2023”.

La Presidente e Amministratore Delegato di Tper SpA, Giuseppina Gualtieri, ha dichiarato: “E’ davvero motivo di grande soddisfazione per Tper ricevere questa targa, consegnataci da così autorevoli istituzioni nel campo della sostenibilità, che premia un lavoro portato avanti da anni da tutte le componenti aziendali che oggi mi sento di ringraziare. Stiamo concretizzando investimenti importanti in direzione della transizione ecologica della nostra flotta e lo facciamo utilizzando tutte le risorse possibili, sia pubbliche sia autofinanziate. Questo riconoscimento ci conferma che un’azienda della mobilità integrata, con le adeguate competenze, può essere un asset fondamentale e sinergico con le Istituzioni per centrare l’obiettivo, ineludibile, della decarbonizzazione del trasporto pubblico”.

Nel presentare la cerimonia, Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e delle commissioni che hanno selezionato i vincitori dei tre diversi settori del premio Sviluppo Sostenibile 2023, ha detto: “Il premio è ormai diventato la vetrina di eccellenza delle buone pratiche di green economy. Mai come quest’anno, infatti, abbiamo ricevuto tante candidature e tante di qualità eccellente. E’ stata anche molto alta la partecipazione di amministrazioni e aziende pubbliche locali a dimostrare come una nuova coscienza verde si sia ormai diffusa sul territorio al fine di rendere più sostenibile la vita dei cittadini”.