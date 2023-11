Domani sabato 11 e domenica 12 novembre si terrà il Forum per le Transizioni Giuste, promosso dall’omonima Alleanza di cui fanno parte Comune di Bologna, ARCI Nazionale, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Innovazione urbana.

L’Alleanza intende porsi come piattaforma utile a promuovere lo scambio di idee, esperienze, materiali e strumenti ed essere a supporto di chi è in prima linea nel costruire una transizione giusta, inclusiva e sostenibile di fronte alle radicali sfide dei nostri tempi: il lavoro, la casa, l’istruzione, la mobilità, la salute, i diritti, la transizione digitale ed ecologica.

L’evento sarà occasione per dare corpo e voce alle comunità e ai progetti dell’Alleanza e mettere a fuoco i suoi principali ambiti di azione, promuovendo la raccolta di esigenze e stimoli: ripensare le scuole per coinvolgere gli adolescenti, integrare nel proprio sviluppo una rinnovata attenzione alle persone, gestire gli impatti del digitale e l’emergenza dell’abitare, lavoro, rilanciare la sanità e cultura di prossimità e promuovere la costituzione di comunità energetiche.

Il Forum sarà composto da 3 seminari pubblici e un’assemblea a invito per 200 persone tra chi amministra, si attiva, fa imprenditoria e ricerca per delineare un futuro alternativo intorno a 5 transizioni.

Aprirà i lavori sabato 11 alle 14, in sala Tassinari a Palazzo d’Accursio, Erika Capasso, delegata all’Immaginazione Civica, insieme a Rossella Vigneri, presidente di ARCI Bologna, e Federico Magrin, coordinatore Area Nuove Economie e Sostenibilità Fondazione Feltrinelli.

A seguire si svolgeranno tre seminari tematici: Nuovi attivismi a supporto delle transizioni giuste; Comunicazione tra accessibilità e polarizzazioni; Impatti sul futuro.

Domenica 12 il sindaco Matteo Lepore, interverrà in apertura dell’Assemblea per le Transizioni Giuste “Dalle sperimentazioni alle politiche, per un futuro alternativo”, in programma dalle 10.30 alle 17 in piazza coperta Umberto Eco di Salaborsa, insieme a Massimiliano Tarantino, direttore di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Walter Massa, presidente di ARCI.