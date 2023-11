Dal 12 al 13 novembre Ceramics of Italy partecipa con 21 marchi italiani alla fiera americana BDNY (Boutique Design New York), che si tiene presso il Jacob K. Javits Convention Center di New York. All’interno del Padiglione Ceramics of Italy, organizzato da Confindustria Ceramica e ICE-Agenzia, le aziende italiane espongono le ultime novità di prodotti ceramici destinati agli ambienti dell’ospitalità. I brand italiani che partecipano all’edizione di quest’anno di BDNY sono: Acquario, Ascot, Casalgrande Padana, Ceramica di Sirone, CE.SI., Cooperativa Ceramica d’Imola, Decoratori Bassanesi, Emilceramica, Fap, Fincibec, Franco Pecchioli, Keope, Marca Corona, Mirage, Petracer’s, Simas, Ragno, Refin, Rondine, Settecento, Sicis e Vallelunga.

BDNY è la principale fiera dell’hôtellerie e del design negli Stati Uniti che, nel corso dei due giorni, fa incontrare i migliori designer, architetti, distributori, albergatori, proprietari e progettisti di spazi dell’ospitalità con i principali produttori e designer di tutto il mondo al fine di esplorare le offerte creative e le tendenze del design nell’hôtellerie.

All’interno del Padiglione Ceramics of Italy, i visitatori possono ammirare un’ampia varietà di prodotti italiani in ceramica e arredobagno particolarmente indicati per il mondo dell’hôtellerie. A disposizione dei visitatori, i rappresentanti dei singoli marchi forniscono informazioni e delucidazioni tecniche relative ai prodotti esposti e distribuiti sul mercato nordamericano.

Ceramics of Italy, Confindustria Ceramica e ICE-Agenzia sono a disposizione per illustrare le tendenze di design e offrire maggiori informazioni sul settore ceramico italiano.