Filippo Graziani canta e suona Ivan Graziani: un omaggio ad uno dei cantautori e musicisti italiani più amati di sempre da parte di suo figlio. Con “Arcipelago Ivan” inaugura martedì prossimo 14 novembre alle 21 la Stagione teatrale 2023/2024 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto intero 18 euro, ridotto 16 euro.

Questa la line up del concerto: Filippo Graziani (voce e chitarra), Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso e chitarra acustica), Stefano Zambardino (tastiere), regia di Gigi Bischi.

Le canzoni, la musica, il disegno e la scrittura. Tutto questo è “Arcipelago Ivan”: il luogo che racchiude tutte le sfaccettature artistiche di Ivan Graziani che convivono in equilibrio proprio come le isole di un arcipelago. Filippo Graziani come a bordo di una nave traghetterà gli spettatori tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di casa Graziani come ‘Lugano addio’, ‘Firenze’, ‘Pigro’ ma anche le canzoni dell’esordio e i lato B dei dischi più famosi per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano.

Info e biglietti Auditorium Enzo Ferrari Tel 0536/943010 – Email: auditoriumferrari@gmail.com – www.ater.emr.it