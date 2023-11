Si è conclusa la prima parte della missione del sindaco Luca Vecchi e di una delegazione reggiana negli Stati Uniti, a San Francisco, “ed è terminata – sottolinea lo stesso sindaco – con un risultato molto importante: San Francisco e Reggio Emilia avvieranno un percorso per creare un Patto di amicizia tra le due città, in particolare su Educazione, Diritti civili, scambi culturali”.

Fra i momenti principali a San Francisco, l’inaugurazione del California International Reggio Center, un centro per la promozione dei diritti dei bambini dedicato al Reggio Emilia Approach. “È stato un evento molto importante – spiega il sindaco – che si è svolto a ‘La Scuola’, una scuola dell’infanzia fondata da Valentina Imbeni sul modello educativo reggiano. Una vera istituzione a San Francisco”.

La delegazione reggiana inoltre ha incontrato il console generale d’Italia Sergio Strozzi e visitato Innovit, il centro di innovazione del Consolato italiano dedicato a start up e imprese italiane, “con cui vogliamo collaborare per creare nuove opportunità per le realtà imprenditoriali reggiane, sottolinea lo stesso sindaco.

Mark Chandler, responsabile delle relazioni internazionali del Municipio di San Francisco, e Rafael Mandalman, Supervisor del Castro District, hanno ricevuto il sindaco Vecchi e la delegazione, concludendo con la volontà comune di lavorare insieme per sviluppare un Patto di amicizia tra Reggio Emilia e San Francisco.

“Sono stati giorni importanti per approfondire e costruire nuove relazioni per la nostra città – conclude il sindaco – Reggio Emilia è già molto presente in California con il Reggio Emilia Approach in diverse scuole d’infanzia, ma ci sono le condizioni per sviluppare nuove collaborazioni in tanti nuovi ambiti. Per questo ci siamo lasciati con l’impegno di creare un nuovo accordo con la città di San Francisco per condividere l’avvio di un nuovo patto di amicizia”.

Sul fronte culturale, la visita all’Exploratorium/Tinkering, fondato dal fisico Frank Oppenheimer (fratello di Robert): un Museo interattivo di arte, scienze e percezione umana basato sull’idea che la scienza dovrebbe essere divertente e accessibile per le persone di tutte le età. E’ stata un’occasione, da parte del sindaco, di presentare il Nuovo Museo reggiano di Italo Rota, le collezioni storiche del Palazzo dei Musei e le altre importanti sedi espositive e museali, quali opportunità di instaurare relazioni culturali importanti.

Si tratta della prima missione promossa negli Stati Uniti dall’Amministrazione comunale di Reggio Emilia, con l’obiettivo di rilanciare e rafforzare collaborazioni e progetti, in diversi settori di interesse: educazione e infanzia, diritti umani e civili, cultura, sport, promozione del territorio e sviluppo economico.

La missione è coordinata dalla Fondazione E35 e vede la partecipazione rappresentanti di Reggio Children, Fondazione Palazzo Magnani e Fondazione per lo Sport. La relazione con Fort Worth ed il Texas coinvolge anche Unindustria Reggio Emilia, presente con 12 imprese associate, con i migliori prodotti eno-gastronomici di Reggio Emilia, al “Taste of Italy” iniziativa che permetterà di rafforzare gli scambi commerciali tra i territori.

La visita negli Usa – come preannunciato nei giorni scorsi, con la diffusione della lettera del sindaco alle autorità texane sul tema della pena di morte e sulla richiesta di ‘moratoria’ per una esecuzione imminente – è anche l’occasione per riportare al centro il tema della promozione dei diritti umani e civili, e il contrasto alla pena di morte.