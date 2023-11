Nelle prime ore di questa mattina, 11 novembre, i proprietari di quattro veicoli, che nella notte erano parcheggiati in via Romano, hanno contattato la Centrale Operativa della Polizia Locale di Formigine per chiedere aiuto.

Infatti, tutti i veicoli (tre auto e un camper) durante la notte sono stati danneggiati, presumibilmente da un altro veicolo.

La pattuglia è subito intervenuta, rilevando effettivamente importanti danni ai mezzi, posti regolarmente in sosta lungo la strada.

Dopo un’attenta verifica dei luoghi, gli agenti hanno rintracciato a terra frammenti di carrozzeria (paraurti anteriore) non riconducibile ai veicoli danneggiati. Infatti, i pezzi della carrozzeria sono stati ricondotti a un’autovettura Hyundai, mentre nessuno dei veicoli in sosta era di quella marca.

Anche grazie all’utilizzo dei varchi OCR, attivi sul territorio del Comune h. 24, è stata individuata un’auto compatibile con le tracce raccolte in via Romano, che a notte fonda circolava nei pressi della via.

La pattuglia si è recata presso l’abitazione del proprietario, dove nel cortile era parcheggiata la Hyundai con danni evidenti.

Il proprietario è stato inviato al Comando, dove ha rilasciato le proprie dichiarazioni e si è assunto la responsabilità del danneggiamento.

A suo carico diversi verbali amministrativi e la segnalazione in Prefettura per la sospensione della patente di guida.

I suoi dati sono stati poi comunicati ai proprietari dei veicoli danneggiati per le pratiche risarcitorie.

Afferma la Comandante della Polizia Locale di Formigine, Susanna Beltrami: “Anche grazie ai sistemi tecnologici per la sicurezza, dei quali i varchi OCR sono parte integrante, siamo riusciti a individuare il colpevole. Ricordiamo che è obbligo per tutti i conducenti di veicoli coinvolti in sinistri stradali fornire le proprie generalità”.