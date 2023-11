I Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano, nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre, hanno arrestato un 30enne italiano, senza fissa dimora, celibe, disoccupato, pregiudicato, colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere, in sostituzione dell’obbligo di dimora nel Comune di San Giorgio di Piano e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

La misura cautelare più grave è stata emessa dalla prima Sezione del Tribunale di Bologna, in sostituzione della precedente, meno grave, la quale non ha sortito alcun risultato. L’uomo è accusato del reato di furto aggravato. Il 30enne, specializzato nei furti all’interno dei negozi e nelle spaccate alle vetrine degli stessi, in orari di chiusura, verso la fine di ottobre, è stato arrestato per ben due volte nei giorni 23 e 28. Nell’ultimo episodio, l’uomo, con totale indifferenza nel rispetto della prescrizione cautelare avuta, a seguito del primo arresto (obbligo di dimora nel Comune di San Giorgio di Piano in aggiunta all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria), è stato arrestato a Bologna, a distanza di soli 5 giorni e in virtù della sua forte determinazione delinquenziale, a compiere lo stesso reato contro il patrimonio.

L’uomo è stato bloccato e arrestato, dopo aver provato a forzare la serratura di alcuni veicoli in sosta e ad entrare all’interno di una panetteria, apparentemente chiusa. Nella circostanza, il 30enne, una volta forzata la saracinesca, è entrato all’interno della panetteria ed è stato subito scoperto e messo in fuga dal titolare, il quale stava lavorando sul retro del laboratorio. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Bologna.