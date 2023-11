Intervento della stazione monte Cimone oggi pomeriggio in aiuto di un uomo che durante un’escursione nella zona delle cascate di Sant’Annapelago, è scivolato rovinosamente per circa 50 metri lungo un pendio impervio cadendo in un fosso.

L’uomo, un 53enne residente a Modena, non ha fortunatamente riportato evidenti segni sanitari, ma molto scosso per l’accaduto e avendo perso l’orientamento, ha chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che ha riportato l’uomo alla propria auto dove si trovava l’auto infermieristica di Frignano il cui personale sanitario ha visitato l’infortunato.

Quest’ultimo ha poi rifiutato l’ospedalizzazione. Sul posto era presente anche la Guardia di Finanza, L’intervento si è concluso alle ore 16:30