Incendio nel vano contatori in un palazzo di via Libia 17 a Bologna. Non si segnalano feriti ma i Vigili del fuoco hanno proceduto all’evacuazione di alcuni residenti, in quanto i loro appartamenti sono rimasti senza energia elettrica e senza riscaldamento. Si tratta di due persone: una signora anziana già febbricitante, presa in carico dai sanitari del 118 e del figlio. Nessun danno agli appartamenti.