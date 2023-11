Torna l’obbligo per gli utenti della strada di “equipaggiare i propri veicoli con gli opportuni mezzi antisdrucciolevoli (catene) o gli speciali pneumatici da neve per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione”.

Come ogni anno l’obbligo scatta il 15 novembre e resterà in vigore fino al 15 aprile 2024.

Per il periodo invernale si ricorda inoltre che, per una maggiore sicurezza sulle strade, è necessario circolare con particolare prudenza e a velocità moderata, avendo riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada, del traffico e alle zone tipicamente più soggette a fenomeni di ghiacciamento, come i ponti, i tratti in ombra e le zone più umide. È importante una costante e precisa manutenzione dei veicoli con specifico riguardo allo stato di efficienza degli pneumatici.

La mancata osservanza di queste disposizioni provoca il frequente verificarsi di blocchi stradali del traffico causati spesso da singoli mezzi che, non adeguatamente equipaggiati o in precario stato manutentivo, si trovano in difficoltà o si bloccano sulla strada rallentando le attività di sgombro neve e spargimento di materiali antigelo e ostacolando i soccorsi.

Per garantire le dovute condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”, l’Area sviluppo delle infrastrutture istituisce quindi l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, dal 15 novembre 2023 fino al 15 aprile 2024 per tutti i veicoli che percorrono i tratti extraurbani di alcune strade provinciali.

I ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

In caso di neve o ghiaccio in strada, si dispone altresì l’obbligo di circolare con i dispositivi antisdrucciolevoli montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali.

L’obbligo vale per le tratte extraurbane delle seguenti strade provinciali:

– SP 7 “Valle dell’Idice” tutta la strada;

– SP 8 “Castiglione-Baragazza-Campallorzo” tutta la strada;

– SP 14 “Valsanterno” tutta la strada;

– SP 15 “Bordona” tutta la strada;

– SP 17 “Casalfiumanese” tutta la strada;

– SP 21 “Val Sillaro” tutta la strada;

– SP 22 “Valle dell’Idice” tutta la strada;

– SP 23 “Ponte Verzuno- Suviana” tutta la strada;

– SP 24 “Grizzana” tutta la strada;

– SP 25 “Vergato-Zocca” tutta la strada;

– SP 26 “Valle del Lavino” tutta la strada;

– SP 27 “Valle del Samoggia” tutta la strada;

– SP 33 “Casolana” tutta la strada;

– SP 34 “Gesso” tutta la strada;

– SP 35 “Sassonero” tutta la strada;

– SP 36 “Val di Zena” tutta la strada;

– SP 37 “Ganzole” tutta la strada;

– SP 38 “Monzuno-Rioveggio” tutta la strada;

– SP 39 “Trasserra”’ tutta la strada;

– SP 40 “Passo Zanchetto-Porretta Terme” tutta la strada;

– SP 43 “Badi-Rio Confini” tutta la strada;

– SP 52 “Porretta – Castel di Casio” tutta la strada;

– SP 55/1 “Case Forlai – primo tronco” tutta la strada;

– SP 55/2 “Case Forlai – secondo tronco” tutta la strada;

– SP 56 “Dozza” tutta la strada;

– SP 57 “Madolma” tutta la strada;

– SP 58 “Pieve del Pino” tutta la strada;

– SP 59 “Monzuno” tutta la strada;

– SP 60 “S. Benedetto Val di Sambro” tutta la strada;

– SP 61 “Val di Sambro” tutta la strada;

– SP 62/1 “Riola – Camugnano – Castiglione primo tronco” tutta la strada;

– SP 62/2 “Riola – Camugnano – Castiglione primo tronco” tutta la strada;

– SP 63 “Bivio Lizzo – Castel di Casio” tutta la strada;

– SP 64 “Granaglione – SS 64” tutta la strada;

– SP 65VAR “Della Futa- Variante abitato di Rastignano” tutta la strada;

– SP 66 “Querciola- Confine Modenese” tutta la strada;

– SP 67 “Marano – Canevaccia” tutta la strada;

– SP 68 “Val d’Aneva” tutta la strada;

– SP 69 “Pian di Venola – Cà Bortolani” tutta la strada;

– SP 70/1 “Valle Torrente Ghiaie – primo tronco” tutta la strada;

– SP 70/2 “Valle Torrente Ghiaie – secondo tronco” tutta la strada;

– SP 71/1 “Cavone – primo tronco” tutta la strada;

– SP 71/2 “Cavone – secondo tronco” tutta la strada;

– SP 72 “Campolo – Serra dei Galli” tutta la strada;

– SP 73 “Stanco” tutta la strada;

– SP 74 “Mongardino” tutta la strada;

– SP 75 “Montemaggiore” tutta la strada;

– SP 76 “Stiore” dal km tutta la strada;

– SP 77 “Guiglia” dal km tutta la strada;

– SP 78/1 “Castelfranco-Monteveglio – primo tronco” tutta la strada;

– SP 78/2 “Castelfranco-Monteveglio – secondo tronco” tutta la strada;

– SP 79 “Pian di Balestra” tutta la strada;

– SP 81 “Campeggio” tutta la strada;

– SP 82 “Gaggio Masera” tutta la strada;

– SP 88 “A1-Valsamoggia” tutta la strada;

– SP 324 “Passo delle Radici” dal km 3+095 al termine della strada;

– SP 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” dal k 3+098 al termine della strada;

– SP 610 “Selice o Montanara Imolese” dal km 34+000 al km 62+626;

– SP 632 “Traversa di Pracchia” tutta la strada.

Le categorie degli pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (contraddistinti con le sigle del tipo M+S, M.S., M&S, riportate sul fianco dello pneumatico).