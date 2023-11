Sarà il tasso che si erge nel cortile del castello di Levizzano Rangone – da poco balzato alle cronache per il suo inserimento nell’Elenco nazionale degli alberi monumentali – il protagonista del cartellone di iniziative “Per fare un albero”, organizzate dal Comune di Castelvetro in occasione della “Giornata nazionale degli alberi” che ricorre il 21 novembre.

Si comincia venerdì 17 novembre con le attività per le scuole: al castello di Levizzano Rangone si svolgerà un incontro con gli studenti della locale scuola Cavedoni dedicato a “I cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente” a cura dell’associazione FotoArt, mentre martedì 21 alla scuola d’infanzia Alice di Solignano Nuovo si svolgerà “Piantiamo radici per il futuro”, una iniziativa promossa dai Carabinieri Forestali della stazione di Fiorano Modenese in collaborazione con il Comune e l’Istituto Comprensivo di Castelvetro.

La giornata clou per il pubblico sarà quella di sabato 18 novembre, sempre al castello di Levizzano Rangone, dove, alle ore 15, all’ombra del tasso si celebrerà la sua nuova qualifica di “albero monumentale” con il vicesindaco del Comune di Castelvetro Giorgia Mezzacqui, l’assessore all’ambiente Ernesto Maria Amico e Sara Lupo del servizio ambiente, insieme all’agrotecnico e arboricoltore Germano Montorsi. Alle ore 15.30, nelle sale interne del castello, laboratori per bambini e ragazzi a cura del Ceas Valle del Panaro dedicati all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Seguirà, alle ore 17.30, un incontro dedicato al Giardino botanico alpino Esperia con il gestore Alessandro Baratto e l’esposizione “Driadi: gli alberi sono santuari…abitati” a cura di Filippo Sala.

Dalle ore 15, nella Sala delle proiezioni del castello sarà visitabile la mostra: “I cambiamenti climatici e il comportamento degli uccelli” con il video “Morte del vecchio albero” a cura di Francesco De Marco e Giordano Cerè.

Sempre sabato, infine, il “Giardino dei Diritti” del cortile della Biblioteca comunale di Castelvetro si arricchirà di una nuova panchina dal titolo “Agenda 2030 – L’obiettivo 15, la vita sulla terra e gli alberi”.