Grazie alla vittoria nella categoria “Ambiti progettuali: ottimizzazione delle risorse critiche ospedaliere e dei setting di cura” l’Azienda USL di Bologna si è aggiudicata il secondo posto assoluto sul podio dei vincitori del Lean Heathcare Award 2023 con il progetto “Sportmodelling”.

La premiazione si è tenuta il 16 novembre a Roma. A ritirare il premio per l’Azienda USL di Bologna Paolo Bordon, Direttore generale e Vincenzo Cennamo, Direttore del Dipartimento Chirurgie Generali.

Lo Sportmodelling è un modello organizzativo, supportato da uno specifico software di gestione visiva (Visual management), per la gestione del flusso di lavoro in un centro endoscopico. Si basa sulla strategia organizzativa dello sport e, in particolare, del basket, dove è necessaria non solo una pianificazione ma, soprattutto, la capacità di leggere e reagire, in tempo reale, ad una serie di variabili che si succedono in campo. Grazie al sistema di visual management, che permette una visione integrata simultanea delle diverse situazioni in ogni singola sala, il centro endoscopico può trasformarsi in un campo unico da gioco: il “playground” del basket.

Così facendo, medici e infermieri possono muoversi tra le sale con flessibilità secondo le esigenze richieste dall’evoluzione delle procedure in corso, e in base alle eventuali criticità che possono emergere. Di conseguenza il numero di operatori utilizzati non è più preassegnato, ma varia in base all’intensità e al fabbisogno della procedura nel suo complesso. Il processo decisionale è svolto da un “regista” che può osservare, grazie al software di visual management, la situazione globale del centro endoscopico e, quindi, in caso di disponibilità del personale, riallocarlo. Lo Sportmodelling promuove l’empowerment e il coinvolgimento di infermieri e medici nella gestione dei flussi logistici dell’endoscopia, favorendo il senso di appartenenza ad una squadra. Efficienza ed efficacia si declinano attraverso il miglioramento del percorso assistenziale offerto ai pazienti, nonché del flusso e dell’equità dei carichi di lavoro.

Lean Heathcare Award 2023

Lean Healthcare Award, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, è un vero e proprio punto di riferimento per le aziende del settore, a confronto per capire come e dove migliorare i servizi per i cittadini aumentandone il valore ed eliminando sprechi e inefficienze. 222 progetti presentati quest’anno da 92 aziende sanitarie di tutta Italia, tra pubbliche e private.